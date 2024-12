S.A. 18 settembre 2023 38.2 gradi ad Alghero: record assoluto a Settembre E´ un record per il mese di settembre: il precedente risale infatti al settembre 2011. Per la Riviera del corallo non è il primo quest´anno: a luglio con 42.7 gradi è diventato il nuovo record assoluto



ALGHERO - La morsa del caldo non abbandona al Sud e nelle Isole. Domenica 17 settembre la temperatura massima di 38.2 gradi raggiunta ad Alghero è un record per il mese di settembre: il precedente risale infatti al settembre 2011 (38.1°C). Per la Riviera del corallo non è il primo quest'anno: a luglio con 42.7 gradi è diventato il nuovo record assoluto. Le temperature estive resisteranno per tutta la settimana, almeno fino a venerdì 22 settembre con temperature sempre oltre la norma. Nel fine settimana, in particolare domenica 24, è previsto un calo termico a iniziare dalle regionali settentrionali per poi raggiungere anche quelle meridionali.