Cor 19 settembre 2023 Autunno di Teatro Doglio, tre mesi di show Il Teatro di via Logudoro, dopo aver inaugurato il 2023 con il concerto sold-out di Francesca Michielin e la rassegna jazz firmata Blue Note, continua a sorprendere il pubblico con tante proposte di ampio respiro che si preparano ad approdare per la prima volta nell’Isola



CAGLIARI - Si parte Sabato 21 ottobre 2023 con lo spettacolo “Le Mille Bolle Magiche”, la versione italiana firmata da Silvia Gaffurini del grande family show dedicato a tutta la famiglia “Gazillion Bubble Show” di Fan Yang, in scena in pianta stabile al “New World Stages” di Broadway. Silvia Gaffurini vanta una pluridecennale carriera come specialista nel campo della Bubble Art: formatasi presso la scuola del più grande artista di bolle di sapone al mondo e detentore di molti Guinness dei Primati, Fan Yang, ha portato i suoi spettacoli nei cinque continenti, oltre a ad essere stata parte integrante della produzione del “Gazillion Bubble Show” dal 2000.



Questo autunno Teatro Doglio inaugura, inoltre, la collaborazione con Un Teatro da Favola, compagnia famosa per i suoi spettacoli immersivi che da anni firma i palinsesti per famiglie del Teatro Manzoni di Milano e Roma. Una partnership molto importante che porterà Cagliari nel circuito del grande teatro italiano per bambini e che vedrà sul palco di via Logudoro “La Famiglia Transylvania” (Sabato 4 Novembre) e “Il Grinch che odiava il Natale” (Sabato 23 Dicembre) nel 2023, mentre sono già in cantiere per il 2024 gli spettacoli ispirati a Inside Out e Encanto.



Le novità dell’autunno continuano con le note dei concerti Candlelight, che porteranno a Cagliari il format degli spettacoli musicali a lume di candela, presente in tutto il mondo e al momento in Italia con date a Milano, Roma, Torino, Napoli, Palermo, Trieste e Verona. Al Teatro Doglio il pubblico verrà trasportato in una dimensione quasi magica attraverso l’interpretazione, a lume di candela, dei brani dei migliori compositori classici e contemporanei.



Accanto alle proprie produzioni continuano, inoltre, le collaborazioni con il territorio. Dopo il grande successo dell’edizione di Nid Platform, la nuova piattaforma della danza italiana ospitata lo scorso agosto, cresce l’attesa per la terza edizione consecutiva a Teatro Doglio del Lei Festival, in programma il primo fine settimana di Dicembre, che in questi anni ha sempre rinnovato e arricchito la propria proposta con la partecipazione di intellettuali con Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Paolo Crepet. Non mancherà, infine, il consueto appuntamento con la magia del Gospel previsto per domenica 17 dicembre con un grande ospite internazionale che verrà presto annunciato.