S.A. 20 settembre 2023 Doppio concerto in sala Sassu Questa sera tocca al Trio Homónoia, composto dai tre allievi del “Canepa”. Venerdì 22 settembre un trio ancora formato da violino, violoncello e pianoforte ma con interpreti differenti



SASSARI - Doppio appuntamento questa settimana con i concerti nella sala Sassu del Conservatorio di Sassari. Mercoledì 20 settembre alle 19 tocca al Trio Homónoia, composto dai tre allievi del “Canepa” Samuele Cossu (violino), Alessia Sassu (violoncello) e Francesco Miscera (pianoforte), che eseguiranno il Trio in la minore op. 114 di Johannes Brahms e il celebre Trio elegiaco n°1 in sol minore di Sergej Rachmaninoff.



Si torna in sala Sassu appena due giorni dopo, venerdì 22 settembre alle ore 18, con un trio ancora formato da violino, violoncello e pianoforte ma con interpreti differenti: stavolta a salire sul palcoscenico saranno tre docenti di Musica da camera del Conservatorio di Sassari, Alessandro Puggioni (violino), Natania Hoffman (violoncello) e Raffaele Impagnatiello (pianoforte). In programma le due composizioni di Dmitri Shostakovic per questa particolare formazione: il Trio n°1 in do minore op. 8 e il Trio n°2 in mi minore op. 67.



I concerti, come sempre a ingresso libero e gratuito, sono inseriti nella rassegna “I mercoledì del Conservatorio” – che quest’anno conta oltre 30 appuntamenti, un record – e fanno del Canepa un modello da imitare: oltre la metà degli eventi, infatti, vede il coinvolgimento degli iscritti che possono così confrontarsi con il pubblico già durante il corso di studi, proponendo alla direzione i propri progetti artistici.