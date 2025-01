Cor 28 settembre 2023 Sardinia Open, spettacolo a Maria Pia Tanto spettacolo, agonismo e tensione, ma alla fine i risultati hanno ricalcato i dettami delle classifiche sui campi in green set del Tc Alghero, con tutti i migliori che hanno strappato il pass per i quarti di finale dei tabelloni principali



ALGHERO - Seconda giornata per la ventitreesima edizione del Sardinia Open, Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, torneo di categoria ITF1 Series, targato e Ambiente, con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport della Regione Sardegna e della Fondazione Alghero, e il supporto del Comune di Alghero.

Tanto spettacolo, agonismo e tensione, ma alla fine i risultati hanno ricalcato i dettami delle classifiche sui campi in green set del Tc Alghero, con tutti i migliori che hanno strappato il pass per i quarti di finale dei tabelloni principali.



Nel singolare maschile, tutte le sfide chiuse in due set, tranne quella che ha visto l'olandese Ruben Spaargaren (numero 4 del torneo) domare il brasiliano Daniel Rodrigues. Il giapponese Takuya Miki (5) ha dovuto ricorrere per due volte al tiebreak contro il francese Frederic Cattaneo. Saluta la compagnia anche l'ultimo italiano in gara, Luca Arca. Il tennista di Bono, tesserato per l'Asdc Sardinia open, non è riuscito a contrastare l'avanzata del numero 2 del seeding, il belga Joachim Gerard.



Nel singolare femminile, al terzo set il match dell'olandese Lizzy De Greef (numero 4 del seeding), che ha finito per spuntarla 6-4 sulla francese Zoe Maras. Ma soprattutto, emozioni nella sfida tra la tedesca Katharina Kruger (numero 6) e l'olandese Jinte Bos, con la prima che è riuscita a vincere 9-7 nel tiebreak del terzo. Eliminata anche l'ultima italiana, Marianna Lauro, sconfitta 6-0, 6-2 dalla francese Emmanuelle Morch (8). I Quad, già assestati ai quarti di finale, hanno osservato una giornata di riposo e torneranno in campo giovedì. Anche oggi, match al via dalle 9.30, con ingresso libero.



MAIN DRAW SINGOLARE MASCHILE

1 Martin De La Puente (Spa) b. Geoffrey Jasiak (Fra) 6-0, 6-1

7 Tom Egberink (Ola) b. Olivier Langlois (Fra) 6-1, 6-1

3 Gordon Reid (Gbr) b. Enrique Siscar Meseguer (Spa) 6-1, 6-2

Ben Bartram (Gbr) b. Raphael Gremion (Svi) 6-4, 6-0

6 Stephane Houdet (Fra) b. Adam Berdichevsky (Isr) 6-0, 6-0

4 Ruben Spaargaren (Ola) b. Daniel Rodrigues (Bra) 6-4, 6-7(5), 6-0

5 Takuya Miki (Jpn) b. Frederic Cattaneo (Fra) 7-6(0), 7-6(1)

2 Joachim Gerard (Bel) b. Luca Arca (Ita) 6-2, 6-0



MAIN DRAW SINGOLARE FEMMINILE

1 Aniek Van Koot (Ola) b. Angela Grosswiler (Svi) 6-0, 6-2

5 Pauline Deroulede (Fra) b. Britta Wend (Ger) 6-1, 6-1

4 Lizzy De Greef (Ola) vs Zoe Maras (Fra) 6-0, 2-6, 6-4

6 Katharina Kruger (Ger) b. Jinte Bos (Ola) 6-4, 1-6, 7-6(7)

8 Emmanuelle Morch (Fra) b. Marianna Lauro (Ita) 6-0, 6-2

3 Lucy Shuker (Gbr) b. Wendi Schutte (Ola) 6-2, 6-1

7 Nalani Buob (Svi) b. Louise Charlotte Willerslev-Olen (Dan) 6-1, 6-0

2 Angelica Bernal (Col) b. Charlotte Fairbank (Fra) 6-1, 6-4



MAIN DRAW QUAD

1 Niels Vink (Ola) vs Maximillian Laudan (Ger)

4 Ymanitu Silva (Bra) vs Ali Ataman (Tur)

3 Robert Shaw (Can) vs Marcus Laudan (Ger)

2 Koji Sugeno (Jpn) vs Ugur Altinel (Tur)