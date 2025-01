Cor 2 ottobre 2023 Arzachena: 1,7 milioni di euro per il depuratore Con un milione settecentomila euro potranno essere avviati i lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio del comune di Arzachena



ARZACHENA - Con un milione settecentomila euro potranno essere avviati i lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio del comune di Arzachena. Con la determinazione dirigenziale n. 209 del 26 settembre scorso, l’Egas ha dato il via libera al progetto esecutivo predisposto dai tecnici di Abbanoa spa che potrà contribuire a sanare le principali criticità riscontrate nell’impianto.

L’impianto di depurazione, situato in località Mulgianu, serve Cannigione, Baia Sardinia, Porto Cervo e Padula d’Izzana, territorio molto esteso che ospita, d’estate, fino a 72 mila persone e necessita di interventi di manutenzione straordinaria per accrescere l’efficacia del trattamento. È inoltre previsto l’efficientamento energetico delle soffianti a servizio delle linee di trattamento biologico, che comportano oggi forti consumi.



Gli ulteriori interventi prioritari da attuare col finanziamento disponibile riguardano le linee di sedimentazione e una più avanzata automazione delle procedure di controllo del funzionamento dell’impianto. L’intervento rientra nel “Piano Regionale delle infrastrutture” varato dalla Regione con copertura economica a valere sul Bilancio della RAS. Presidente Fabio Albieri: «Passo dopo passo stiamo mettendo a segno tasselli importanti per restituire il miglior servizio possibile alla collettività, con la massima attenzione anche verso la sostenibilità energetica. Efficientare significa non solo migliorare sensibilmente la qualità dei nostri servizi ma anche abbattere notevolmente i costi di esercizio, con un beneficio diretto anche per l’ambiente».