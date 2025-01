Cor 4 ottobre 2023 Bufera in Rai per Artizzu caporedattore L´ex capo ufficio stampa di Christian Solinas torna in Rai e scoppia la bufera tra i giornalisti per la sua promozione. Tutte le edizioni dei TG regionali in onda senza le firme delle giornaliste e dei giornalisti della Tgr



CAGLIARI - Bufera in Rai per Artizzu promosso caporedattore della redazione regione. Tanto che l'Unione Sindacale Giornalisti indice una sorta di "sciopero bianco", mandando in onda per ben tre giorni, dal 4 al 6 ottobre, le edizioni dei TG regionali, delle rubriche, dei giornali radio regionali e gli aggiornamenti del sito web senza le firme delle giornaliste e dei giornalisti della Tgr.



Questa la nota ufficiale: «In questi giorni è stato promosso caporedattore di una redazione regionale un giornalista che fino a poche settimane prima era capo ufficio stampa della giunta regionale. Un fatto senza precedenti. Una scelta che mette a rischio credibilità, autorevolezza, autonomia e indipendenza dell'informazione della Rai dall'ingerenza della politica e dei partiti. Serve un netto cambio di comportamento da parte della Direzione della TgR che - lo ricordiamo - ha già ricevuto ben 2 volte il voto di sfiducia da parte delle redazioni regionali».



Pronta la replica della direzione di testata. «Una procedura selettiva trasparente che risponde ai criteri ed alle regole contrattuali, rispetto alla quale non è stato rilevato alcun profilo di incompatibilità o di conflitto di interessi. Come sempre, l'informazione regionale sarà improntata al massimo rispetto dei principi di autonomia, pluralità, imparzialità ed autorevolezza che connotano il servizio pubblico radiotelevisivo».



