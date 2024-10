Cor 12 ottobre 2023 Domenica mattina ad Alghero il Movlin´ Sextet Pochi i posti disponibili per il concerto in calendario alle ore 11 all´interno del chiostro della Chiesa di San Francesco, tra i massimi esempi di architettura gotico-catalana in Sardegna



ALGHERO - Nuovo appuntamento ad Alghero per la sesta edizione di JazzAlguer, la rassegna musicale organizzata dall'associazione culturale Bayou Club-Events. Domenica (15 ottobre) alle 11 il chiostro della Chiesa di San Francesco, tra i massimi esempi di architettura gotico-catalana in Sardegna, ospita il concerto del Movlin' Sextet, formazione a base di ottoni nata di recente con l'intento di promuovere un progetto alternativo e inedito nel panorama musicale isolano.



In questo gruppo, il tipico quartetto di sassofoni - con Gian Piero Carta al soprano, Edoardo Rosa al contralto, Sarah Cannoni al tenore, e Luca Chessa al baritono - è affiancato dalla tromba solista di Emanuele Dau e dalla batteria di Massimo Russino, creando un impatto sonoro che si differenzia da quello delle più comuni formazioni jazz. Il repertorio è per la maggior parte incentrato sulle pagine di grandi del jazz come Duke Ellington, Wes Montgomery e Miles Davis, fino ad arrivare a composizioni dallo stile unico e geniale come quelle di Charles Mingus. Tutti i brani proposti sono caratterizzati da arrangiamenti originali, concepiti appositamente per questo organico da Luca Sirigu e Gian Piero Carta.



Pochi i posti disponibili per il concerto: biglietti a 15 euro solo su prenotazione al 3391161674 e all'indirizzo di posta elettronica bayouclub.info@gmail.com. Dopo quello di domenica con il Movlin' Sextet, la rassegna JazzAlguer vivrà il suo prossimo appuntamento venerdì 3 novembre al Poco Loco di Alghero: alle 22 sul palco del rinomato locale cittadino salirà The Bright 6tet del sassofonista Antonio Ottaviano, per presentare il suo disco d'esordio, "Bright as the Sun", pubblicato lo scorso marzo dall'etichetta Emme Record Label.