Alghero Comics & Games: c´è Leonardo Patrignani

ALGHERO - Nuovo appuntamento autunnale della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero. Domenica 15 ottobre, in collaborazione con la prima edizione del festival Alghero Comics & Games, sarà presentato in piazza Lo Quarter alle ore 18 il nuovo libro di Leonardo Patrignani, "La cattedrale di sabbia" (Mondadori, 2023). L'autore dialogherà con l'autrice Maggie S Lorelli.



Dopo diverse pubblicazioni rivolte a un pubblico giovane adulto, quest'anno Leonardo Patrignani fa il suo esordio nella narrativa thriller per adulti. Grande appassionato di fantascienza, thriller e distopico in genere, anche in questa sua nuova pubblicazione Patrignani unisce il genere thriller agli ingredienti da sempre oggetto di suo interesse, studi neuronali, memoria, nuove tecnologie. Il nuovo romanzo è ambientato in una metropoli di un futuro neanche troppo lontano. La Milano del 2045 è una metropoli ipertecnologica, in cui le realtà virtuali e aumentate operano una costante distorsione del mondo e dell’identità delle persone.



Leonardo Patrignani, scrittore e musicista, ha pubblicato numerosi romanzi di narrativa fantastica per ragazzi e adolescenti, tra cui la trilogia “Multiversum”, con oltre 200.000 copie vendute in 24 Paesi. Con Darkness (DeA, 2019) ha vinto il Premio Bancarellino 2020.

Oltre alla propria scrittura, oggi Patrignani si occupa anche di scouting e sviluppo per l’agenzia letteraria di Piergiorgio Nicolazzini e tiene corsi e aggiornamenti sul mestiere dello scrittore anche nelle scuole in collaborazione con l'autore Francesco Trento.