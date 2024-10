S.A. 13 ottobre 2023 Auto fuori strada a Monte Agnese Una Punto nera è uscita fuori strada all´ingresso di Alghero ed è finita in cunetta per cause ancora da accertare



ALGHERO - Incidente questa mattina all'ingresso di Alghero, lungo la Statale 127bis, all'altezza di Monte Agnese. Una Punto nera è uscita fuori strada ed è finita in cunetta per cause ancora da accertare. Rallentamenti alla viabilità.