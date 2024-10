Cor 21 ottobre 2023 Scomparso a Fertilia, segnale dal cellulare all´Arenosu: c´è speranza Novità per il caso di Gianardo Acca, il cellulare dell´uomo avrebbe agganciato in zona Arenosu nella giornata di venerdì. Intensificate le ricerche. Cresce la preoccupazione per le condizioni meteo avverse



ALGHERO - C’è ancora speranza di ritrovare Giovanni Leonardo Acca, 59 anni, residente a Fertilia, che ha fatto perdere le proprie tracce dallo scorso lunedì mattina scomparso all'improvviso dalla sua casa in borgata. Il figlio Samuele, nella giornata di venerdì, dalla sua pagina social annuncia che i carabinieri avrebbero rintracciato il segnale del telefonino.



«Le forze dell’ordine ci hanno comunicato che un’utenza telefonica registrata a nome di mio padre è stata rintracciata stamattina alle 10.50 zona Pineta Arenosu. La zona restringe il campo di ricerca. Stiamo adesso battendo la zona e tutte le zone limitrofe. La zona è anche un punto di passaggio verso altri comuni. Chiedo a chiunque avesse tempo di tenere un occhio aperto. Ora lo portiamo a casa», scrive Samuele Acca.



Il sottufficiale dell’Aeronautica in pensione, si era allontanato a bordo di un’Audi A2 del 2002 di colore grigio lunedì mattina, portando con sé il carica batteria del cellulare e il portafogli. Il suo cellulare aveva agganciato la cella che copre l'aeroporto di Fertilia alle 13.30 di lunedì, poi si era spento, fino all'ultimo segnale di venerdì.



Nella foto: Giovanni Leonardo Acca detto Gianardo