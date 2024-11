S.A. 2 novembre 2023 Enrica Pintore testimonial Avis Sardegna L’Associazione di volontariato annuncia il lancio della campagna di sensibilizzazione che vede protagonista Enrica Pintore, l´attrice di Ottana



CAGLIARI - Enrica Pintore e Avis Regionale Sardegna insieme per promuovere la cultura della donazione di sangue e plasma e sensibilizzare, soprattutto le nuove generazioni, sull’importanza di compiere questo gesto di grande solidarietà. È con estremo orgoglio che l’Associazione di volontariato annuncia il lancio della campagna di sensibilizzazione che vede protagonista Enrica Pintore, l'attrice di Ottana che ha incantato il pubblico del piccolo schermo interpretando ruoli di primo piano in fiction Rai, tra le quali "Il paradiso delle signore" e "Enrico Piaggio, un sogno italiano". Nella serie da record su Rai1 e Netflix “Mare Fuori” ha interpretato Luisa, la mamma del giovane Sasà.



«Siamo fieri di divulgare il nostro prezioso messaggio attraverso Enrica, che senza pensarci un attimo ha accettato di stare al nostro fianco – ha affermato Vincenzo Dore, presidente dell’Avis Regionale Sardegna -. Abbiamo percepito subito la sua generosità e volontà di aiutare la sua Isola. Poter collaborare con persone di grande umanità ci riempie il cuore e ci dà nuova energia per continuare con forza il nostro impegno per gli altri». La risposta dei sardi agli appelli alla donazione è sempre elevata, ma purtroppo non basta. Serve continuità e servono nuovi donatori a fronte di un necessario ricambio generazionale.



È proprio da qui che parte il messaggio di Enrica Pintore: «Sapevate che la Sardegna è la regione che per numero di abitanti produce e dona più sangue? Nonostante questo, però, i nostri ospedali sono sempre in carenza. Quindi, il mio appello va a voi: se avete una buona condizione fisica e l’età giusta, informatevi e donate perché se sai come fare salvare una vita non è poi così difficile!».