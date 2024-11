S.A. 3 novembre 2023 Capodanno ad Olbia con Zucchero e Salmo Si prevede un fine settimana sold out nel centro gallurese che contende ad Alghero lo scettro di località più amata dell´Isola per la notte di San Silvetro che in Riviera del Corallo porterà Ligabue



OLBIA - Sarà Zucchero il protagonista della notte di Capodanno ad Olbia. Ad Olbia si esibirà anche l'artista di casa ma da anni uno dei rapper più amati in Italia, Salmo. Si prevede un fine settimana sold out nel centro gallurese che contende ad Alghero lo scettro di località più amata dell'Isola per la notte di San Silvetro che in Riviera del Corallo porterà Ligabue.