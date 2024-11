S.A. 3 novembre 2023 Allerta meteo per venti di burrasca e mareggiate La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo a partire dal pomeriggio di ieri, e valida per tutta la giornata di oggi: venti forti e mareggiate



ALGHERO - Un avviso di condizioni avverse sarà valido per tutta la giornata di oggi. La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo a partire dal pomeriggio di ieri, e valida per tutta la giornata di oggi (si interromperà alle 18 di oggi venerdì 3 novembre). Venti forti da ovest e sud-ovest, che potrebbero diventare burrasca sui rilievi e sulle coste nordoccidentali. Sui settori settentrionali e orientali della Sardegna, invece, in arrivo raffiche fino a tempesta. Previste anche mareggiate sulla costa occidentale. In un secondo bollettino, la Protezione civile dà un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.