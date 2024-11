S.A. 15 novembre 2023 Nuovo pediatra provvisorio a Sassari Nell´ambito 6 del Distretto di Sassari, in questi giorni ha preso servizio un Pediatra di libera scelta, con incarico provvisorio. Si tratta del dottor Giuliano Tramaloni



SASSARI - Nell’ambito 6 del Distretto di Sassari, in questi giorni ha preso servizio un Pediatra di libera scelta, con incarico provvisorio. Si tratta del dottor Giuliano Tramaloni, che ha preso servizio

nell’ambulatorio di Sassari, in via Savoia, n. 20, e rispetterà i

seguenti orari: lunedì, martedì e venerdì, dalle ore 16.30 alle 19.00;

mercoledì, dalle ore 09.30 alle 12.00; giovedì, dalle ore 09.30 alle 12.00 e dalle ore 16.30 alle 19.00. I minori dagli 0 ai 14 anni, sprovvisti di assistenza pediatrica e afferenti all’ambito territoriale n. 6 di Sassari, saranno assegnati d’ufficio. E’ possibile contattare il Pediatra al seguente numero: Cell. 339/5330569.