S.A. 15 novembre 2023 Coca e contanti: un arresto a Macomer



MACOMER - Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella giurisdizione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Macomer, disposto dal Questore di Nuoro Alfonso Polverino, gli uomini di quel Settore Anticrimine, unitamente al personale della Sezione Volanti, hanno tratto in arresto un giovane responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di munizionamento per armi da fuoco.



Nell’abitazione del giovane è stato rinvenuto denaro contante pari a 4000 euro mentre nell’azienda agricola, dove lo stesso svolge la propria attività lavorativa, sono stati rinvenuti 1 kg di marijuana, 1 etto di cocaina, 40 gr. di hashish, bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento.



Inoltre, nel corso delle perquisizioni, sono state rinvenute alcune munizioni illegalmente detenute. Al termine dell’attività il soggetto è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa di reclusione di Bancali a disposizione dell’Autorità giudiziaria.