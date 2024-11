Cor 24 novembre 2023 «Parco, toccato il punto più basso» Sferzante il consigliere dell´assemblea del Parco di Porto Conte, Valdo Di Folfo, che si scaglia pesantemente contro i vertici di Casa Gioiosa, sempre oggetto di polemiche infinite in questi turbolenti anni







Foto d'archivio ALGHERO - «Alle critiche legittime la dirigenza del Parco di Porco Conte risponde con minacce di querela. Forse punto più basso non si poteva raggiungere. Il Parco è nato all'unanimità, voluto dalla comunità tutta e oggi gestito da una dirigenza che non conosce la forza della condivisione con la città, il tutto nel silenzio del sindaco Conoci. Basta, la cultura del rispetto per l'ambiente è fondamentale per il nostro territorio. Combatteremo sempre e comunque. Dentro e fuori le istituzioni. Solidarietà alle associazioni e ancora una volta un plauso pubblico per il loro impegno. Dimettersi, questo dovrebbero fare il direttore e il consiglio di amministrazione». Bordate pesantissime quelle firmate da Valdo Di Nolfo, consigliere comunale ad Alghero e membro dell'assemblea a Tramariglio, all'indomani dell'uscita pubblica dei vertici di Casa Gioiosa sui lavori di messa in sicurezza della falesia di Punta Giglio, che enorme sconcerto hanno creato nel territorio [ LEGGI ].Foto d'archivio