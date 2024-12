S.A. 29 novembre 2023 Tennis, tris vincente del Tc Alghero Nella Prima serie maschile, la squadra A del sodalizio algherese ha regolato 3-0 il Ct Decimomannu. Nella Seconda femminile, Alghero ha superato 2-1 il Tc Palau. Per la Terza maschile, 3-0 del Tc Alghero sul Tc Arzachena



ALGHERO - Tris vincente per il Tc Alghero nel Campionato Invernale di tennis a squadre. Nella Prima serie maschile, la squadra A del sodalizio algherese ha regolato 3-0 il Ct Decimomannu. Partita decisa dai singolari vinti da Cristiano Monte (6-4, 6-0 su Daniel Lena) e da Nicolò Serra (6-2, 6-1 su Francesco Ceccarelli). Il terzo punto è stato conquistato nel doppio da Serra e Gabriele Marras, che hanno superato 6-3, 6-1 Lena ed Emilio Lampis Telleria.



Nella Seconda femminile, Alghero ha superato 2-1 il Tc Palau. Parità dopo i singolari, con la vittoria di Alice Martinez (6-1, 6-2 su Barbara Perentin) e la sconfitta di Alessandra Ogno (6-3, 3-6, 6-4 da Giulia Secchi). Decisivo il doppio, con Martinez e Ogno vincenti 6-1, 7-5 su Secchi e Maria Alvisa. Per la Terza maschile, 3-0 del Tc Alghero sul Tc Arzachena.