Cor 8 dicembre 2023 Il calendario della Forestale alle istituzioni Le dodici tavole fotografiche, che accompagnano lo scorrere dei mesi, illustrano alcune fra le molteplici attività in cui il Corpo è impegnato: sarà distribuito fra le Amministrazioni regionali, locali, scuole e altre istituzioni



CAGLIARI - Presentazione del Calendario del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna 2024 che sarà distribuito fra le Amministrazioni regionali, locali, scuole e altre istituzioni con cui il Corpo coltiva una consuetudine di reciproca collaborazione. Quest’anno, infatti, il Corpo Forestale della Regione Sardegna dedica un calendario al ruolo del suo personale come punto di riferimento dei cittadini per la tutela dell’ambiente isolano. Le dodici tavole fotografiche, che accompagnano lo scorrere dei mesi, illustrano alcune fra le molteplici attività in cui il Corpo è impegnato: vigilanza terrestre e marittima, delle aree protette, antibracconaggio e tutela della fauna, collaborazione a progetti di educazione ambientale e di formazione degli addetti della protezione civile e di altre istituzioni, Scuola forestale, lotta agli incendi, attività di tutela tecnica della flora e dei boschi, gestione delle Sale operative, regionale e territoriali, e del numero di emergenza ambientale 1515. Le immagini selezionate, che illustrano momenti di quotidianità nel lavoro, delle donne e degli uomini del Corpo, sono un omaggio alla loro dedizione.