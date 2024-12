Cor 9 dicembre 2023 Notte di San Silvestro: navette da Sennori Il Comune organizza i bus navetta per i concerti di Alghero, Castelsardo, Olbia e Sassari. Avendo attivato quattro bus, quest’anno è previsto un piccolo contributo per i costi del servizio



ALGHERO - L’amministrazione comunale di Sennori, in collaborazione con la Pro Loco Sennori, organizza anche quest’anno dei bus navetta per consentire ai cittadini sennoresi di raggiungere in tranquillità le piazze sarde dove la notte di San Silvestro si festeggia l’arrivo del nuovo anno. Vista la variegata offerta di quest’anno, i bus navetta saranno quattro, che effettueranno viaggi di andata e ritorno, con partenza e arrivo nella fermata davanti al cimitero.



Avendo attivato quattro bus, quest’anno è previsto un piccolo contributo per i costi del servizio. Queste le quattro navette e i relativi orari: Alghero: partenza ore 20.30 del 31 dicembre – rientro ore 4 del 1° gennaio (ticket 5 euro a persona); Castelsardo: partenza ore 20:30 del 31 dicembre – rientro ore 4:30 del 1° gennaio (ticket 3 euro a persona); Olbia: partenza ore 20.30 del 31 dicembre – rientro ore 4 del 1° gennaio (ticket 10 euro a persona); Sassari: partenza ore 21.30 del 31 dicembre – rientro ore 3:30 del 1° gennaio (ticket 2 euro a persona).



Le prenotazioni saranno aperte da lunedì 11 dicembre a venerdì 22 dicembre Per prenotarsi è necessario recarsi all'Agenzia Janas Travel Service, situata in via Vittorio Emanuele n°45, a Sennori, dal lunedì al venerdì negli orari 9:30-12:30 / 16:30-19:30. Per poter accedere al bus sarà necessario mostrare all’autista, che avrà l’elenco nominativo delle prenotazioni, la ricevuta di pagamento timbrata dall’agenzia. «Quest'anno abbiamo cercato di ampliare l'offerta per dare possibilità a più persone di partecipare in totale sicurezza ai concerti in piazza nelle città limitrofe, con l'aggiunta di Olbia, e di vivere la fine dell'anno con serenità e divertimento», spiega la consigliera comunale con delega alle Politiche giovanili, Roberta Piredda. «Cogliamo l'occasione per augurare buone feste ai cittadini di Sennori»