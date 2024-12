G.P. 15 dicembre 2023 Sardegna nella top ten vacanze invernali in bici



È tra le 10 migliori destinazioni in Europa per le vacanze invernali in bicicletta. Una vacanza invernale in bicicletta in Sardegna, Italia, è un´esperienza affascinante che combina bellezze naturali mozzafiato, una ricca storia e il piacere di esplorare i diversi terreni dell´isola su due ruote