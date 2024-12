Cor 16 dicembre 2023 Schianto nella notte: due feriti ad Alghero A causa di una mancata precedenza, due automobili, una 500 ed un T-Cross, si sono scontrate all´incrocio tra Via Giovanni XXIII e Via Marongiu. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi



ALGHERO - Incidente stradale poco dopo le 2 di questa notte ad Alghero. A causa di una mancata precedenza, due automobili, una 500 ed un T-Cross, si sono scontrate all'incrocio tra Via Giovanni XXIII e Via Marongiu. Feriti entrambi i conducenti, fortunatamente non gravemente. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, i carabinieri della locale compagnia e vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona.