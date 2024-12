Cor 16 dicembre 2023 Lite nella notte, 59enne accoltellato in centro Lite nella notte tra le vie del centro storico di Alghero. Intorno alle 22 sfiorata la tragedia proprio tra il Corso Carlo Alberto e la via Gilbert ferret. L'uomo non è in pericolo di vita. L´intervento di carabinieri e vigili del fuoco. Fermato il presunto aggressore



ALGHERO - Ha riportato ferite da arma da taglio all’addome e al volto il 59enne aggredito intorno alle 22 di ieri tra Via Gilbert Ferret ed il Corso Carlo Alberto. È stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. I carabinieri hanno fermato il presunto aggressore: si tratterebbe di un 58enne. In corso le indagini nel tentativo di ricostruire con esattezza la dinamica dell'aggressione. Sul posto anche i vigili del fuoco.