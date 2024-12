S.A. 20 dicembre 2023 Il Coro Polifonico Turritano in scena con la Lauda Sabato 23 dicembre, nella Basilica di San Gavino a Porto Torres, il Coro Polifonico Turritano festeggerà il Natale con un concerto speciale, durante il quale sarà eseguita la Lauda per la Natività del Signore di Ottorino Respighi



PORTO TORRES - È una delle più suggestive e originali composizioni musicali di ispirazione natalizia e il Coro Polifonico Turritano la eseguirà sabato 23 dicembre, alle ore 20:30, a Porto Torres, nella maestosa Basilica di San Gavino. Si tratta della Lauda per la Natività del Signore, opera scritta da Ottorino Respighi negli anni Trenta, che il gruppo vocale presenterà al pubblico in un momento particolarmente significativo: nel 2023 si festeggiano, infatti, gli 800 anni dalla prima rappresentazione iconica della nascita di Cristo, il presepe, simbolo universale della natività. L’ingresso è gratuito.



La formazione diretta dal Maestro Laura Lambroni eseguirà l’opera il cui testo è attribuito a Jacopone da Todi: una composizione per soli, coro, sei strumenti pastorali, triangolo e pianoforte a quattro mani. Verrà raccontato in musica il momento in cui l’angelo annuncia ai pastori la nascita del figlio di Dio. «Andremo a descrivere quell’aura magica che si crea intorno al presepe – spiega il Direttore Artistico, Laura Lambroni – con il coro e i diversi solisti che impersoneranno l’angelo, la Madonna e uno dei pastori. Il compositore della Lauda, Ottorino Respighi, si è contraddistinto per il recupero di stili, forme e gusto del passato. All’interno ci sono tanti elementi che richiamano la scrittura polifonica rinascimentale, la struttura armonica medievale e sonorità in contrapposizione al melodramma ottocentesco».



Nella Lauda per la Natività del Signore si ritrovano, quindi, i tratti principali dello stile compositivo di Respighi, ma anche qualcosa di più: un’intimità e un respiro quasi arcano che non si spiegano soltanto con i continui richiami a modalità espressive di mondi musicali lontani. Fin dall’inizio si nota come ogni elemento musicale vada ad aderire al racconto di quella misteriosa notte e ai sentimenti che via via animano i protagonisti dell’evento narrato. «Il concerto di Natale è uno dei classici appuntamenti del Coro Polifonico Turritano – afferma la Presidente, Maria Maddalena Simile – sin dalla fondazione, avvenuta sessantaquattro anni fa. La proposta artistica è di grande spessore e siamo certi che il pubblico apprezzerà questa scelta». L’evento è patrocinato dal Comune di Porto Torres. L’attività è realizzata con il contributo CunSonoS 2023 (L.R. 64/1986) della Regione Sardegna. Collabora la Fondazione Accademia. Il concerto è inserito nel cartellone nazionale “Nativitas” della Feniarco, la Federazione nazionale italiana associazioni regionali corali.