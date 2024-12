S.A. 21 dicembre 2023 Capodanno a Sassari: tutte le info Alcune informazioni utili per chi sta programmando di salutare in piazza d´Italia il 2024, con l´evento organizzato dal Comune di Sassari in collaborazione con Insula Events: dall´area disabili alla sicurezza



SASSARI - Manca ormai una manciata di giorni all’evento in piazza organizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con Insula Events, per festeggiare insieme l’arrivo del 2024. Sul palco allestito in piazza d’Italia, il 31 dicembre dalle 19.30, si alterneranno band locali che animeranno la serata fino alle 21 circa, quando sarà la volta del dj che accompagnerà con la sua musica i presenti fino alle 23. Da quell’ora la scena sarà tutta per i due big Renga e Nek che suoneranno fino alle 23.55, quando ci sarà la pausa per il conto alla rovescia in attesa della mezzanotte. Dopo gli auguri e il saluto al nuovo anno, riprenderà il concerto dei due artisti.



È prevista una zona per le persone in sedie a rotelle. Per informazioni e riservare il proprio posto è possibile scrivere una mail a info@insulaevents.it . Saranno ammesse le prime richieste fino a esaurimento dei posti. Nell’area di viale Umberto, dietro il palazzo della Provincia, ci saranno punti di ristoro. Come per tutti i concerti, è richiesto il rispetto di alcune norme di sicurezza: ingressi e uscite saranno regolati da varchi con personale qualificato. All’interno dell’area sono vietati comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza e per il sereno e regolare svolgimento dello spettacolo. Non potranno essere portati zaini di grandi dimensioni, bevande analcoliche o alcoliche di qualsiasi genere, in qualsiasi tipo di contenitore, comprese le borracce; animali di qualsiasi genere e taglia; ombrelli, bastoni per selfie e treppiedi, aste di qualsiasi tipo, caschi, giusto per citare alcuni esempi. Tutte le informazioni aggiornate sugli ingressi, le norme da seguire e ogni altra notizia utile saranno pubblicate sul sito www.capodannosassari2024.com .