Un'Isola in Piazza: Alghero la regina con Ligabue

ALGHERO - Dalla spiaggia di Stintino Luciano Ligabue questa mattina ha fatto gli auguri social a tutti i suoi fans prima di salire sul palco del Cap d'Any di Alghero, per il concerto più atteso della Sardegna. Prima della mezzanotte si esibiranno sempre nel Piazzale della Pace i dj di Radio Deejay. Grande musica in piazza in tutta l'Isola, a partire da Zucchero e Salmo a Olbia, Mengoni a Cagliari, Mahmood a Castelsardo, Francesco Renga e Nek a Sassari, Noemi a Nuoro. E poi ancora a Dorgali Mondo Marcio, a Villasimius la musica americana delle radici con Joe Bastianich, a Iglesias Fred De Palma, a Tortolì il cantautore e rapper genovese Alfa. Il 31 notte con esibizioni e dj set con Alien Cut, Spyne e Jessie Diamond a Oristano in piazza Eleonora. Alghero è blindata per garantire la massima sicurezza alle migliaia di persone che sono accorse in Riviera del Corallo. Sono attive tre aree di sosta: presso il campo sportivo Don Bosco, nell'area sterrata tra le vie Castelsardo e De Giorgio, area interna Anfiteatro Ivan Graziani, operativa dalle 8 del 31 dicembre. Le aree sono collegate con bus navetta gratuiti.