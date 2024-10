Cor 11 gennaio 2024 Sabato Befane in piazza ad Alghero E´ tutto confermato per la giornata di sabato 13 gennaio, in Piazza Pino Piras, dalle ore 17, con l´attesa Festa della Befana, a cura dell’Associazione La Nuova Piccola Compagnia in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco



ALGHERO - E' tutto confermato per la giornata di sabato 13 gennaio, in Piazza Pino Piras, dalle ore 17, con l'attesa Festa della Befana, a cura dell’Associazione La Nuova Piccola Compagnia in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari. Dopo il rinvio dello scorso weekend, le condizioni climatiche dovrebbero permettere la regolare realizzazione dell'evento "WW la Befana", tanto atteso dai più piccoli. Una festa le cui radici risalgono alla seconda metà dell’800, quando ci furono le prime raccolte di antiche storie e leggende della terra sarda che presero forma nei racconti orali: contascias, paristorias e contos che, col tempo, sono entrati a far parte dell’universo affascinante e incantato delle fiabe. E grazie ad un piccolo numero di ricercatori un patrimonio vastissimo, che affondava le sue immense radici nella notte dei tempi, è venuto alla luce del sole per incantare, commuovere ed istruire generazioni di bambini e ragazzi. Un evento divenuto appuntamento tradizionale del calendario del Cap d'Any a l'Alguer grazie anche al supporto dei “Bombers de l'Alguer” tanto da farlo conoscere anche come “La Befana dei Vigili del Fuoco”. Appuntamento, dunque, sabato dalle 17.00 in Piazza Pino Piras...con gli occhi rivolti verso l'alto della Torre di San Giovanni.