S.A. 17 gennaio 2024 Nuove fognature nella costa di Sorso Nelle prossime settimane partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario di quasi 7 chilometri intervallato da otto stazioni di sollevamento. In questo modo verranno dismessi i piccoli impianti di depurazione e le fosse settiche presenti nei villaggi a ridosso della spiaggia e nelle altre utenze



SORSO - Abbanoa ha aggiudicato la gara d’appalto per la realizzazione del 2° lotto (2° stralcio) delle “Opere funzionali allo schema fognario-depurativo lungo la fascia costiera” del Comune di Sorso. Chiusa dunque la procedura di gara nelle prossime settimane partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario di quasi 7 chilometri intervallato da otto stazioni di sollevamento. In questo modo verranno dismessi i piccoli impianti di depurazione e le fosse settiche presenti nei villaggi a ridosso della spiaggia e nelle altre utenze.



«Insieme all’onorevole Antonello Peru avevo sollecitato sin da subito nel 2019 la ripartenza del progetto sia alla Regione Sardegna che all’Ente di Governo dell’Autorità d’Ambito e alla società che gestisce il Servizio Idrico Integrato, Abbanoa - afferma il sindaco Fabrizio Demelas - . Riscontrata da parte loro la massima disponibilità si è fatta poi una corsa contro il tempo per arrivare pronti all’appuntamento del PNRR. Ricordo che solo a marzo dello scorso anno abbiamo approvato in Consiglio la variante urbanistica per dare il via alle procedure di esproprio delle aree. Ora finalmente grazie ai 7,3 milioni di euro aggiuntivi che proprio attraverso il PNRR si è riusciti a destinare a quest’opera siamo giunti a compimento dell’iter che darà la luce ad un intervento di importanza strategica per il nostro territorio; atteso da 16 anni consentirà di convogliare i reflui dalle utenze domestiche e ricettive di una buona fetta della nostra fascia costiera sino al depuratore di Predugnanu».