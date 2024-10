Cor 23 gennaio 2024 Bonus-bebè contro lo spopolamento «Esteso anche ai paesi sotto i 5000 abitanti, e non solo a quelli sotto i 3000, il bonus bebè di 600 euro a figlio». Così il coordinatore regionale della Lega Michele Pais



CAGLIARI - «Esteso anche ai paesi sotto i 5000 abitanti, e non solo a quelli sotto i 3000, il bonus bebè di 600 euro a figlio». Così il coordinatore regionale della Lega Michele Pais. «Da anni, ormai, le dimensioni della denatalità hanno raggiunto livelli catastrofici, un fenomeno che interessa particolarmente i centri interni della Sardegna che rischiano di sparire». «L'incremento è di 26 milioni di euro ed è destinato alle famiglie che vivono nei comuni con popolazione compresa tra i 3 mila e i 5 mila abitanti, che sono quelli che patiscono maggiormente il fenomeno dello spopolamento" - conclude Pais - "Si tratta di un vero e proprio piano Marshall contro lo spopolamento mai attuato in Regione prima».