S.A. 26 gennaio 2024 Muore schiacciato da container in Porto a Cagliari L´incidente è avvenuto questa mattina nell´area industriale. La vittima aveva 50anni e sarebbe stato schiacciato dal rimorchio del macchinario usato per movimentare i container



CAGLIARI - Un operaio è stato schiacciato da un container ed è morto questa mattina al Porto Canale di Cagliari. L'incidente sul lavoro è avvenuto al molo Grendi poco dopo le 9,30. Secondo una prima ricostruzione la vittima, 50 anni, era a bordo di una nave battente bandiera Finlandese noleggiata dal Gruppo Grendi. L'operaio sarebbe stato schiacciato dal rimorchio del macchinario usato per movimentare i container. Sul posto sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della squadra volante, della polizia scientifica e della Capitaneria di porto di Cagliari.



«Siamo di fronte all’ennesimo infortunio sul lavoro. Questa volta a perdere la vita un operaio di 50 anni, schiacciato tra due rimorchi, al porto Canale, il porto industriale di Cagliari. È inaccettabile parlare di fatalità di fronte a una ormai quotidiana strage sul lavoro. L’UGL esprime cordoglio ai familiari e ritiene fondamentale intensificare i controlli, incrementando l’organico degli enti ispettivi e anche l’efficacia degli interventi. Sono urgenti, inoltre, investimenti per incentivare una cultura della sicurezza sul lavoro al fine di prevenire ulteriori tragedie, iniziando dalla formazione a partire anche dalle scuole secondarie». Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, e Sandro Pilleri, Segretario Regionale UGL Sardegna, in merito all’incidente sul lavoro avvenuto al porto industriale di Cagliari.