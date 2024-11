S.A. 31 gennaio 2024 Assalto portavalori in 131: 4 feriti I rapinatori hanno sparato contro le guardie giurate, colpendo una di loro a una gamba. Altre tre sono rimaste ferite, gli altri due vigilantes al torace in seguito a tamponamento. E' caccia al commando in tutta la Provincia. Disagi alla viabilità



SILIGO - Un commando armato ha assaltato tre furgoni portavalori questa mattina lungo la strada statale 131, all'altezza del bivio per Siligo in provincia di Sassari. I rapinatori hanno sparato contro le guardie giurate, colpendo una di loro a una gamba. Altre tre sono rimaste ferite, gli altri due vigilantes al torace in seguito a tamponamento. I feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati uno all'ospedale di Ozieri e tre a Sassari.



Prima dell'arrivo delle forze dell'ordine I banditi sono scappati in direzione di Mores a bordo di un pick-up e di una Fiat Panda che sono stati trovati poco dopo bruciati in una strada secondaria. E' scattata in tutta la Provincia la caccia al commando con posti di blocco e anche un elicottero della Polizia che sta sorvolando la zona. Disagi alla viabilità: la strada statale è stata chiusa e il traffico è stato veicolato verso strade secondarie.



Prima pubblicazione alle 9