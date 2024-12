S.A. 28 febbraio 2024 Castelsardo: nuovi servizi e fondi per il Cimitero Parte in via sperimentale per 12 mesi, la gestione dei servizi cimiteriali alla società Econova Srl, che già si occupa, in città, della raccolta differenziata. Nel frattempo è stata già espletata una, delle due gare d’appalto, per la realizzazione di 96 loculi e 132 celle ossario



CASTELSARDO - Il Comune di Castelsardo ha affidato, in via sperimentale per 12 mesi, la gestione dei servizi cimiteriali alla società Econova Srl, che già si occupa, in città, della raccolta differenziata, con lo scopo di migliorare il servizio rispetto alla gestione diretta. Nel frattempo è stata già espletata una, delle due gare d’appalto, per la realizzazione di 96 loculi e 132 celle ossario, rese possibili grazie al contributo di 215 mila euro, ottenuto dalla Regione Sardegna. «È inoltre in fase di predisposizione il progetto per la creazione di ulteriori loculi - annuncia l'assessore ai servizi cimiteriali Roberto Fiori - e anche la progettazione di una nuova ala del cimitero, a valle di quello attuale».



È invece già partito l'affidamento del servizio ad Econova che si occuperà della pulizia e della manutenzione delle aree verdi, dello svuotamento dei cestini portarifiuti, della pulizia periodica di griglie di raccolta delle acque meteoriche, di gronde e pluviali e delle piccole manutenzioni su tutta l’area di pertinenza cimiteriale. «Sarà presente un operatore qualificato tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 - sottolinea il Sindaco Antonio Maria Capula - e tutti i giorni dell’anno in occasione dello svolgimento dei servizi aggiuntivi, per l'assistenza ai funerali e le sepolture, nonché per il servizio di custodia, apertura e chiusura del cimitero». Sarà inoltre garantita l'assistenza alle tumulazioni sia nei loculi comunali che nelle tombe private.



«L'esternalizzazione della gestione dei servizi cimiteriali è stata decisa per migliorare il decoro del cimitero e il rispetto dei defunti e dei loro familiari - prosegue il primo cittadino - L'obiettivo è quello di offrire agli utenti un ambiente in ordine e pulito». Intanto, grazie all’ottenimenti di fondi per complessivi € 215,00 da parte della Regione Sardegna, in due distinti bandi, è stata aggiudicata la gara d’appalto per la realizzazione di 96 loculi e 132 celle ossario, ed è in fase di predisposizione la creazione di ulteriori loculi e della progettazione per la costruzione di una nuova ala del cimitero, a valle di quello attuale.