S.A. 4 marzo 2024 Laboratorio di giornalismo a Codrongianus Al via le iscrizioni al laboratorio di giornalismo partecipativo gratuito che si terrà ad aprile a Codrongianos. Il laboratorio, organizzato nell’ambito del progetto InCoros



CODRONGIANUS - Un laboratorio di giornalismo partecipativo per giovani e adulti: sabato 13 e domenica 14 aprile, a Codrongianos, il giornalista Alessio Lasta e il videomaker Federico Pisanu proporranno rispettivamente i moduli “L’inchiesta e il reportage nel giornalismo televisivo. Nozioni pratiche di realizzazione” e “Videomaking”. Il laboratorio, organizzato nell’ambito del progetto InCoros, è gratuito e aperto a tutti a partire dai 16 anni.



Il Comune di Codrongianos si conferma attento alla pratica giornalistica e, in collaborazione con Lìberos, organizza un laboratorio di giornalismo partecipativo gratuito tenuto da Alessio Lasta, inviato di Piazzapulita (La7), e Federico Pisanu, videomaker professionista. Il corso si terrà a Codrongianos sabato 13 e domenica 14 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le iscrizioni sono aperte a tutti, a partire dai 16 anni. La partecipazione al corso è gratuita.