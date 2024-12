Cor 5 marzo 2024 Tragico frontale sulla Sassari-Olbia: un morto Tragico incidente questa mattina attorno alle 8 sulla Olbia-Sassari al km 53. Il bilancio è di un morto, un uomo di 70 anni, e due feriti. Per cause da accertare due autovetture, una Land Rover e una Lancia Y, si sono scontrate violentemente



SASSARI - Nuova tragedia sulla Sassari-Olbia. Tragico incidente questa mattina attorno alle 8 al km 53: Il bilancio è di un morto, un uomo di 70 anni, e due feriti. Sul posto tre ambulanze, l'elisoccorso, la Polizia Stradale e l'Anas. Per cause da accertare due autovetture, una Land Rover e una Lancia Y, si sono scontrate violentemente.