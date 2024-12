Cor 5 marzo 2024 L´evento ad Alghero: ritornano gli Anni 90 L´annuncio dopo le conferme di Tedua, Calcutta, Emma e i Pooh. Voglio Tornare Negli Anni 90 trasformerà l’Anfiteatro “Ivan Graziani” in un’enorme discoteca dal vivo: appuntamento il 21 agosto



L’evento anni 90 più grande e amato d’Italia torna ad Alghero dopo il meraviglioso sold out della scorsa edizione e la notte dell’ultimo Cap d’Any. Il 21 agosto sarà indimenticabile con i successi che hanno reso leggendaria un’epoca e una spettacolare animazione con effetti speciali: Voglio Tornare Negli Anni 90 trasformerà l’Anfiteatro “Ivan Graziani” in un’enorme discoteca dal vivo, sotto le stelle del cielo di Alghero, per cantare e ballare sulle note di Gigi d’Agostino, Gabry Ponte, 883, Corona e molti altri.