Promocamera: attività di formazione 2024

SASSARI - Promocamera, l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari, conferma l’impegno per il miglioramento delle competenze manageriali coerenti con le esigenze delle imprese del nord Sardegna - soprattutto di micro, piccola e media dimensione che caratterizzano il tessuto imprenditoriale locale - per fornire tutte le necessarie competenze, sia quelle di base che quelle più avanzate ad alto valore aggiunto. Entrano così nel vivo una serie di azioni formative dedicate ad una più profonda conoscenza del mercato, delle sue dinamiche legate anche al funzionamento interno all’azienda.



Nell’ambito delle azioni camerali, in programma in questi mesi, rientra la promozione e commercializzazione delle eccellenze eno-gastronomiche del Nord Sardegna sui mercati esteri e in ottica di preparazione degli incontri B2B del prossimo autunno, Promocamera ha organizzato, infatti, un Webinar di preparazione tecnica al mercato del vino e dei prodotti agroalimentari in Belgio, Olanda e Lussemburgo gestito in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane dei Paesi di riferimento. Il Webinar gratuito si svolgerà il mercoledì 13 marzo alle ore 15 con l’intervento di qualificati esperti importatori e distributori del settore e avrà un marcato taglio formativo/consulenziale per fornire alle aziende indicazioni pratiche su modalità di accesso e posizionamento sui mercati.



Altro percorso formativo di estremo interesse è quello relativo all’Hospitality Digital Marketing che si rivolge alle strutture ricettive interessate a migliorare le prenotazioni dirette, fidelizzare il cliente e lavorare su iniziative originali trasformando la struttura in un’azienda remunerativa durante tutto l’anno. L’obiettivo è quello di fornire adeguate competenze che consentano ai partecipanti di conseguire l’aumento delle prenotazioni, la fidelizzazione del cliente, il lavoro sulla unique selling proposition e l’aumento dell’occupazione nei periodi di bassa stagione attraverso iniziative mirate di digital marketing.



Sul fronte del food and beverage, il Corso Wine Digital Marketing ambisce a fornire una profonda comprensione del mercato vinicolo e a sviluppare competenze avanzate nel campo del marketing enologico. Dando alle aziende vitivinicole degli strumenti utili per migliorare la presenza online, ampliare i mercati, conoscere gli ultimi trend legati al mondo del vino e sull’ospitalità in cantina. Il corso si propone di far conoscere meglio l’evoluzione del mercato del vino e dei comportamenti e le scelte del consumatore. La proposta formativa è rivolta a professionisti del settore vinicolo, cantine, distributori, enologi, sommelier, responsabili di marketing e comunicazione aziendale. È altresì indicato per chi desidera intraprendere una carriera in questo affascinante mondo o aggiornare le proprie competenze nel settore. L’approccio del corso è flessibile, garantendo un apprendimento stimolante e personalizzato per partecipanti di diversi livelli di esperienza.



Promuoversi e vendere i propri prodotti è importante si, ma non è l’unico aspetto da analizzare ed approfondire. Tra gli elementi caratterizzanti e finalizzati a gestire bene un’azienda è necessario usare il controllo di gestione. Il controllo è il processo attraverso il quale è possibile, a prescindere dal settore di mercato in cui si opera, assicurarsi che le risorse vengano acquisite ed impiegate in modo efficace ed efficiente, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La funzione del controllo di gestione è perciò quella di guidare l’attività d’impresa, qualunque essa sia, verso gli obiettivi prestabiliti presupponendo una chiara definizione delle leve decisionali delle risorse a disposizione e delle relative responsabilità.