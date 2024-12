Sara Alivesi 24 marzo 2024 La Dinamo Sassari si ferma a Trento La differenza nella percentuale del tiro da 3 punti, l’infortunio di Jefferson che in pratica non gioca. Sassari perde solo 2 palloni nel 2° tempo, cattura 13 rimbalzi offensivi ma paga il terribile 3/20 da 3 punti.



SASSARI - La Dinamo Sassari non riesce a centrare il poker di vittorie consecutive e viene battuta a Trento 87-76 con la squadra di Galbiati che gioca un’eccellente partita tirando con 14/30 da 3 punti e ribaltando la differenza canestri. Sassari perde subito Jefferson per infortunio, si danna l’anima per rientrare più volte nel match ma non segna tanti tiri aperti. A due minuti dalla fine si spegne sul ferro la tripla di Cappelletti, migliore del Banco, che avrebbe portato la Dinamo a -4. Ottimo lavoro a rimbalzo, solo 2 perse nel secondo tempo, Markovic le prova tutte ma l’Aquila è brava a strappare il successo. «Complimenti a Trento perchè ha giocato un'eccellente partita, sono stati aggressivi, solidi, ci hanno messo in difficoltà, noi non siamo stati abbastanza continui per riuscire a rientrare, non abbiamo avuto abbastanza energia, due metri dietro, due secondi dopo, abbiamo fatto anche delle buone cose ma troppo poco per rimontare» il commento di Markovic a fine partita.



TRENTO – DINAMO 87-79 (28-15 / 43-32 / 67-53)