Musicando: nuovo concerto a Porto Torres

PORTO TORRES - Con l’arrivo della Pasqua la Polifonica Santa Cecilia, diretta dal maestro Alessio Manca, si prepara a regalare al pubblico una esibizione musicale basata sull’opera prestigiosa “Le Sette parole di Nostro Signore Gesù Cristo in Croce” di Pietro Allori. Mura antiche e un’acustica d’eccezione per il concerto corale in programma venerdì 29 marzo, alle ore 19, nella maestosa basilica di San Gavino, a Porto Torres. E’ il secondo appuntamento della rassegna concertista "Musicando per la città", organizzata dall'associazione Musicando Insieme, a cura del direttore artistico Donatella Parodi, che proporrà concerti fino al 21 giugno in diverse location turritane.



Al centro dell’esibizione il capolavoro del compositore e sacerdote sardo Pietro Allori, un’opera che ben si sposa con i riti della Settimana Santa. Una composizione di struttura rigorosamente corale, a più voci, che si articola in sette brani trattati sullo schema del responsorio: ovvero una contrapposizione timbrica che si attua tra il coro che apre e conclude ogni brano ed i soli, un gruppo ristretto sempre a quattro voci, che intercala eseguendo la parte più significativa della parola. Per comporre questo brano Allori si è ispirato alla passione di Cristo e alla sua agonia, una delle funzioni più sentite e di più vasta partecipazione popolare, quindi alla tradizione medievale delle sacre rappresentazioni e allo schema del “Passio” gregoriano animato dagli interventi polifonici corali.

Il concerto si pone anche come momento di riflessione attraverso la musica sui contenuti della Pasqua, offrendo al pubblico una esperienza profonda e ricca di emozioni.