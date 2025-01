S.A. 29 marzo 2024 Due nuovi medici di base a Sassari Nei prossimi giorni prenderanno servizio due nuovi Medici di medicina generale assegnatari di incarico di titolarità. Si tratta della dottoressa Sabrina Mureddu e della dottoressa Francesca Ruiu



SASSARI – La Direzione Aziendale della Asl di Sassari comunica alla popolazione che nell’ambito 1.1 del Distretto di Sassari, nei prossimi giorni prenderanno servizio due nuovi Medici di medicina generale assegnatari di incarico di titolarità. Si tratta della dottoressa Sabrina Mureddu e della dottoressa Francesca Ruiu, che prenderanno servizio nell’ambito 1.1 di Sassari. La dottoressa Sabrina Mureddu prenderà servizio da martedì 02 aprile 2024, nell’ambulatorio di Via Risorgimento, n. 6, a Sassari. Osserverà il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, dalle ore 08.30 alle 09.30; giovedì e venerdì, dalle ore 15.00 alle 16.00



La dottoressa Francesca Ruiu prenderà servizio da mercoledì 03 aprile 2024, nell’ambulatorio di Via Togliatti, n. 6/G, a Sassari. Osserverà il seguente orario: lunedì, dalle ore 11.30 alle 13.00; martedì e mercoledì, dalle ore 09.30 alle 11.30; giovedì e venerdì, dalle ore 16.00 alle 18.00. Per effettuare la scelta del medico è possibile presentarsi, anche muniti di delega, presso lo sportello di Scelta e revoca del medico del Distretto di Sassari, di Via Tempio, n. 5, a Sassari, nelle giornate del lunedì e mercoledì, dalle ore 08.30 alle 12.30. La scelta del medico potrà essere richiesta anche tramite mail, all’indirizzo sportellosau.distrettosassari@aslsassari.it, in questo caso è necessario allegare la copia di un documento di identità e la tessera sanitaria (in formato pdf) o, in caso di delega, presentando copia della delega a firma del delegante e il documento di identità del delegato.