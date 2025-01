Cor 30 marzo 2024 Cagliari: 1200 euro per maxi ritardo Roma Bangkok Il Giudice di Pace di Civitavecchia ha emesso una sentenza significativa in merito alla compensazione pecuniaria per ritardi dei voli, stabilendo che la compagnia aerea Etihad Airways è tenuta a risarcire una coppia di Cagliari, rappresentati dalla Italia Rimborso, per un importo complessivo di 1200 euro



CAGLIARI - La causa è stata promossa per il ritardo del volo da Roma Fiumicino a Bangkok con scalo ad Abu Dhabi, dell’11 novembre 2022. I passeggeri hanno subito un ritardo rispetto all'orario previsto, a causa del quale hanno perso la coincidenza e sono arrivati a destinazione con un notevole ritardo di 14 ore.



La sentenza ha accolto la richiesta di compensazione pecuniaria avanzata dai passeggeri, in base al regolamento CE 261/2004 e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, confermando il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i ritardi sui voli che superano le 3.500 chilometri. La compagnia aerea è stata condannata al pagamento di 600 euro per ciascun passeggero.



Il Giudice ha sottolineato che il regolamento 261/2004 mira a bilanciare gli interessi dei passeggeri e delle compagnie aeree, riconoscendo diritti ai primi e prescrivendo responsabilità alle seconde. In particolare, ha evidenziato che le compagnie aeree non sono tenute al versamento di compensazioni pecuniarie se possono dimostrare che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali. Tuttavia, nel caso in esame, Etihad Airways non ha fornito alcuna prova in merito alle circostanze eccezionali, e pertanto è stata ritenuta responsabile per il ritardo del volo e condannata al pagamento della compensazione pecuniaria.



In conclusione, Etihad Airways è stata condannata al pagamento di 1200 euro a favore dei due passeggeri sardi. Questa sentenza conferma l'importanza della tutela dei diritti dei passeggeri aerei e la responsabilità delle compagnie aeree nel rispettare gli obblighi contrattuali e normativi.