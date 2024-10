Cor 20 aprile 2024 Desbarassa: tappa a Sant´Agostino Nuovo appuntamento questa domenica, 21 aprile, dalle 8 alle 12 in Largo Costantino (Sant´Agostino) per l´iniziativa itinerante di raccolta ingombranti "Desbarassa-ne tot". Potranno essere conferiti solo i rifiuti ingombranti totalmente recuperabili.



ALGHERO - Nuovo appuntamento questa domenica, 21 aprile, dalle 8 alle 12 in Largo Costantino (Sant'Agostino) per l'iniziativa itinerante di raccolta ingombranti "Desbarassa-ne tot". Potranno essere conferiti solo i rifiuti ingombranti totalmente recuperabili. I cittadini dovranno perciò aver cura di conferire solo i singoli materiali, separando preliminarmente eventuali frazioni miste che compongono il proprio rifiuto. Sarà possibile conferire anche gli inerti: i cittadini potranno quindi disfarsi di vecchi sanitari, calcinacci, piastrelle, detriti di lavorazione muraria, etc. (escluso il cartongesso) che provengano da piccole lavorazioni domestiche in fai da te. Non saranno accettati detriti provenienti da lavorazioni delle ditte/imprese edili, che per lo smaltimento devono seguire altri canali. Per l'occasione sono stati predisposti dei divieti di sosta, pertanto i cittadini sono invitati al rispetto sia al fine di evitare rimozioni sia per consentire il regolare svolgimento della giornata di raccolta.