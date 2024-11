Cor 4 maggio 2024 Col bus abbatte un palo e travolge alcune auto Probabile un malore all´origine dell´incidente di questa mattina ad Alghero. Sul bus, viaggiavano 5 persone, tutte trasportate all’ospedale di Alghero. Sul posto gli agenti della polizia locale



ALGHERO - I Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero, intorno alle 11.20, sono intervenuti in Via Garibaldi ad Alghero per un incidente stradale tra un bus di linea ed un’autovettura. Prima dell’impatto con l’auto, il bus ha colpito un palo dell’illuminazione pubblica, causandone la sua caduta. Sul bus, viaggiavano 5 persone, tutte trasportate all’ospedale di Alghero, compreso l’autista. Anche gli occupanti della macchina, tra cui una bambina che era all’interno, sono stati trasportati al Pronto soccorso per accertamenti. Probabile un malore. Sul posto il 118, la Polizia Locale e operai dell’Enel.