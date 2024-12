Cor 30 maggio 2024 Sassari: Altre 4 “Zone 30” in città In questi giorni sono partiti i lavori per altre 4 “Zone 30”, nell´ambito del progetto "Mobilità Sostenibile di Sassari Moss", programmati da tempo e finanziati con fondi ministeriali. L’obiettivo è favorire la circolazione di pedoni e ciclisti grazie a interventi per rallentare la velocità delle auto



SASSARI - Gli interventi riguardano le zone delimitate dalle vie Brigata Sassari, via Politeama, viale Umberto, via Bellieni, via Roma, via Asproni e corso Regina Margherita di Savoia (comparto A); dalle vie Asproni, via Roma, via Duca degli Abruzzi e viale Dante (comparto B); dalle vie Amendola, viale Italia, via De Nicola e viale san Pietro (comparto C); e infine il quarto, il comparto D, delimitato dalle vie Catalocchino, viale Dante, via Duca degli Abruzzi e via Napoli.



Il progetto prevede interventi per potenziare la sicurezza, rallentando il traffico. Nelle vie interessate dagli ingressi, sarà creato un restringimento di carreggiata con resinature colorate sui lati e sarà inserito un "cuscino berlinese": un dissuasore di velocità, come quelli già realizzati in altre parti della città.



In questi giorni, il Settore Infrastrutture della Mobilità sta inoltre provvedendo a una migliore organizzazione della sosta in via Marsiglia, come richiesto dal comitato di quartiere, mediante la rimodulazione degli stalli presenti che saranno tracciati in linea affiancati al marciapiedi. La precedente sistemazione obliqua, a causa della ridotta larghezza della carreggiata, stava infatti creando problematiche sulla viabilità veicolare, rischiando addirittura di impedire il passaggio dei mezzi di soccorso, oltre che su quella pedonale per effetto dell'invasione delle auto sul marciapiede.