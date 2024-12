S.A. 7 giugno 2024 Il Tazenda Tour 2024 approda a Badesi Sul palco, a fianco ai fondatori Gigi Camedda al piano e Gino Marielli alle chitarre e al nuovo frontman Nicola Nite a voce e chitarre, ci sono Massimo Canu al basso, Massimo Cossu alle chitarre, Paolo Erre alle tastiere e Luca Folino alla batteria. Appuntamento il 9 giugno



BADESI - Prosegue il Tazenda Tour 2024 che, con la band al completo, sta portando nei grandi teatri e nelle piazze Murales: prossima tappa Badesi il 9 giugno prossimo a Piazza Maestrale alle 22.00.

Un concerto che si muove con uno spettacolare impianto scenografico disegnato proprio per questo tour da Gaetano Garau: come oggi anno regalando al pubblico della propria terra un vestito nuovo, senza lesinare di quella sana spettacolarità propria dei grandi palchi. Sul palco, a fianco ai fondatori Gigi Camedda al piano e Gino Marielli alle chitarre e al nuovo frontman Nicola Nite a voce e chitarre, ci sono Massimo Canu al basso, Massimo Cossu alle chitarre, Paolo Erre alle tastiere e Luca Folino alla batteria. Mentre parallelamente prosegue il tour in trio, destinato alle location più raccolte e a ripercorrere i grandi successi storici della band.



Nella foto: il cantante Nicola Nite