S.A. 1 luglio 2024

Tc Alghero vince ed è a un passo dal sogno A

Tra sette giorni, sui i campi in terra battuta di Padova, è in programma il match di ritorno. In caso di vittoria o pareggio, il Tc Alghero è promosso in Serie A 2; in caso di 4-2 per il Tc Padova, si disputerà un doppio di spareggio

ALGHERO - Il Tc Alghero MP Finance batte 4-2 il Tc Padova nella finale d'andata dei playout del campionato nazionale di Serie B1 di tennis maschile a squadre. I ragazzi di capitan Marco Lelli, dopo l'infortunio che ha limitato l'italo-argentino Juan Bautista Otegui contro il tedesco Kai Wehnelt, hanno ribaltato il risultato, conquistando gli altri tre singolari in programma: il davisman dello Zimbabwe Benjamin Lock ha regolato 6-4, 6-1 Giuseppe La Vela; Michele Fois ha rimontato Umberto Ciato e, in un match durato oltre tre ore, si è imposto per 6-7(5) 6-1, 6-3; mentre Cristiano Monte ha concesso un solo game a Federico Lovato.



Poi, un doppio per parte, con Fois e Monte che l'hanno spuntata 5-7, 6-2, 10-7 su Ciato e Lovato, mentre Lock e Nicolò Serra hanno ceduto 6-2, 6-2 davanti a La Vela e Wehnelt. Da sottolineare la prova dei ragazzi del vivaio, che hanno portato tre dei quattro punti di giornata, facendosi trovare ancora una volta pronti e all'altezza di una categoria nazionale. Tra sette giorni, sui i campi in terra battuta di Padova, è in programma il match di ritorno. In caso di vittoria o pareggio, il Tc Alghero è promosso in Serie A 2; in caso di 4-2 per il Tc Padova, si disputerà un doppio di spareggio, mentre un 5-1 o 6-0 veneto darebbe il successo al quartetto di Marco De Rosa.