S.A. 11 luglio 2024 I Tazenda in concerto ad Ottava Il 13 luglio appuntamento in Piazza ad Ottava alle 21,30 proprio il giorno del patrono del Santissimo Nome Di Gesù



OTTAVA - Dopo le tappe sul Continente di Pisa e Montesilvano, torna in Sardegna, per la precisione ad Ottava alle porte di Sassari, il 13 luglio prossimo il Tazenda Tour 2024. Appuntamento in Piazza ad Ottava alle 21,30 proprio il giorno del patrono del Santissimo Nome Di Gesù. «Erano oramai quasi 10 anni - ha voluto precisare Donatella Soggiu Presidente del Comitato Ottava 2024 - che la bellissima tradizione della Festa di questo Quartiere alle porte di Sassari era rimasta sospesa e sembrava essersi persa. Quest’anno abbiamo voluto con tutte le nostre forze riportarla in vita soprattutto data la circostanza dei 20 anni dalla costruzione della Chiesa che campeggia nel nostro Quartiere che, con i suoi 7500 abitanti, è quasi una cittadina a sé, con le sue bellezze paesaggistiche (ad un passo da Platamona) e storiche (il sito preistorico del Monte D’Acoddi). E il concerto dei Tazenda, con il progetto del ricordi dell’iconico Murales era perfetto in questo contesto». Sul palco saliranno in formazione completa con Gigi Camedda al piano e Gino Marielli alle chitarre, Nicola Nite, il nuovo frontman, a voce e chitarre. E poi ci sono Massimo Canu al basso, Massimo Cossu alle chitarre, Paolo Erre alle tastiere e Luca Folino alla batteria. Ma soprattutto a fare da cornice ci sarà lo spettacolare impianto scenografico disegnato proprio per questo tour da Gaetano Garau.