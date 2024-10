Cor 20 luglio 2024 Nuovo appuntamento col Coro Giovanile “Pietro Allori” Sarà il Coro Giovanile "Pietro Allori" - direzione affidata e curata con cura dal maestro Alessandro Manca - il grande atteso protagonista del secondo evento in cartellone per l’edizione 2024 della rassegna musicale “Il Filo Rosso”, organizzato per l’occasione in collaborazione con il Museo Nazionale "G.A.Sanna" di Sassari e promosso con il consueto entusiasmo dalla dalla Polifonica Santa Cecilia Onlus della presidentessa Denise Gueye



SASSARI - Secondo appuntamento con il Coro Giovanile “Pietro Allori”: Il 26 luglio alle ore 18.30 negli spazi del Museo Nazionale “G.A. Sanna” a Sassari. 7 appuntamenti in musica in 6 location intrise di Cultura, storia, suggestioni e significato.



Il Coro Giovanile "Pietro Allori" da quest'anno è parte dell'Associazione Polifonica Santa Cecilia ed è composto principalmente da giovani studenti di musica che si dedicano allo studio della polifonia, dal Rinascimento sino ai giorni nostri. Il programma della serata includerà brani che spaziano dal gregoriano alla polifonia rinascimentale inglese di Thomas Tallis, arrivando alle composizioni contemporanee di Ola Gjeilo e Antonio Sanna, con attenzione particolare dedicata alla produzione polifonica di don Pietro Allori, noto polifonista sardo e maestro di cappella per trent'anni presso la Cattedrale di Iglesias.



“Il Filo Rosso” un fil rouge tessuto ad arte dalla Polifonica Santa Cecilia di Sassari, percorso musicale di scoperta e riscoperta che porta il pubblico a conoscere luoghi intrisi di storia e di Cultura, a conoscere le professionalità li abitano nel quotidiano, ad approfondire e navigare suggestioni curiosità e significati con la stessa musica - come ovvio - a fare da connettore amplificato e massimo comune denominatore. La rassegna è organizzata grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna della Fondazione Sardegna.