Weekend a tutta musica a Porto Ferro

ALGHERO - Nel fine settimana, al Baretto, s’accendono le spie e parte la musica. Scena già vista e rivista, ma colorata per l’occasione dei tramonti sul mare e delle note del blues e del rock indie made in Sassari, made in Sardegna, made in Italy e internazionale. Incessante la musica proposta. Ma anche “comoda” e accogliente, mai respingente. Avvolgente. Coinvolgente. Trascinante come le onde che spingono le tavole sullo specchio d’acqua della baia di Porto Ferro. L’estate è la stagione di Porto Ferro, la stagione della musica, della gente, dei concerti, dei festival, della condivisione, della scoperta. Del festival Vibes & Waves, giunto ormai alla sua settima edizione, e dell’ottava edizione del BlueSusnet festival, incentrato sulla fenomenologia Blues con contaminazioni ammesse e concesse. A partire da domani, giovedì 25 luglio, per proseguire poi venerdì 26 luglio e arrivando sino a domenica 28, V&W & BlueSunset daranno forma a tre serate a tutte note ad animare il Baretto, la spiaggia, la baia e l’estate.



Per la 7^ edizione del Vibes & Waves festival domani, giovedì 25 luglio al calar del sole, si alterneranno sul palco Traum, apertura con Gli Ipnotici e Plamb. Per l’8^ edizione del BlueSunset festival venerdì 26 luglio (quarto evento in calendario) tocca a Jimi Barbiani & Bluesunset resident band, mentre domenica 28 luglio la quinta tappa del viaggio nel blues porterà sulla baia il sound dei T.R.E.S.. Traum - ‘‘sogno’’ in Tedesco) crea e modella la sua musica partendo dalla dimensione onirica: che sia un sogno illusorio, lucido, interdimensionale o indotto, la musica ne testimonia e ne descrive i vari aspetti, mantenendo la barra a dritta come un novello Ulisse nel ritorno a casa. Nell’ottobre del 2022 esce il primo lavoro, con la band a riunirsi per l’intero mese in un antico casale, suonando, improvvisando e condividendo sprazzi di vite e passioni musicali e culturali. Traum è Luca Ciffo (Fuzz Orchestra), Lorenzo Stecconi (Lento), Luca T. Mai (Zu) e Paolo Mongardi (Fuzz Orchestra/Zeus), ma è anche la condivisione dello stesso orizzonte di interpretazione, dell'esistenza e della musica da parte di quattro musicisti. Apertura affidata ai Plamb, nuova band di.. vecchi musicisti, e da Gli Ipnotici, nati nel 2020 e pronti a dare vita ad un sound tra il sixties garage punk fuzzato, il beat italiano e la psychedelia.



Il chitarrista Jimi Barbiani, considerato tra i migliori musicisti slide rock blues, dopo aver calcato i palchi di tutto il mondo con i W.I.N.D., aver suonato con musicisti quali Johnny Neel degli Allman Brothers e aver aperto concerti per B.B. King, Robert Plant, Ten Years After, Robert Cray, Steppenwolf, Canned Heat, Johnny Winter e altri ancora, ha creato la sua band circondandosi di grandi musicisti. Lo stile? Un hard rock blues robusto e ricco di feeling, impreziosito dalla sua chitarra genuina e vivace, capace di emozionare con assoli dal gusto tipicamente seventies.