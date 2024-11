S.A. 7 agosto 2024 Balli e musica all´Alguer Lido Fest Venerdì 9 e Sabato 10 Agosto, il lido San Giovanni del Summerbeach Village sarà il palcoscenico di due serate in cui si alterneranno sul palco grandi artisti e format innovativi, partire dalle ore 19.30



ALGHERO - Alghero si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'estate: l'ALGUER LIDO FEST. Venerdì 9 e Sabato 10 Agosto, il lido San Giovanni del Summerbeach Village sarà il palcoscenico di due serate in cui si alterneranno sul palco grandi artisti e format innovativi, a partire dalle ore 19.30.



Venerdì 9 Agosto: "Noche de perreo" La prima serata sarà dedicata al format "Noche de perreo", che sta conquistando l'isola con la sua energia contagiosa. Spettacoli, animazioni e tanto ritmo coinvolgeranno il pubblico, trasformando la spiaggia in una grande pista da ballo sotto le stelle. Sabato 10 Agosto: "Morenita" La seconda serata, "Morenita", sarà un omaggio alla musica dance e ai remix dei brani più famosi, sia italiani che internazionali. I migliori DJ del panorama regionale si alterneranno in consolle, garantendo una serata di pura energia e divertimento. Ad arricchire l’esperienza, numerosi stand di food and beverage offriranno delizie gastronomiche, rendendo l'evento ancora più speciale. Al termine delle serate, l'evento si sposterà al locale Touch on the Beach, sponsor dell'evento, che ospiterà tutti i partecipanti per proseguire la festa fino a tarda notte.