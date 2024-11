Cor 15 agosto 2024 Ritorna il Teenage Dream all´Alguer Summer Festival Sotto il cielo di Alghero, a due passi dal mare, sul grande palco dall’Anfiteatro Ivan Graziani - Maria Pia, il 16 agosto sarà una nuova notte di magia, per tornare indietro nel tempo e celebrare i momenti più belli dell’adolescenza di molti



ALGHERO - Teenage Dream, il party che ha collezionato in un anno un record assoluto di sold out in Italia e che nel 2024 è approdato anche all’estero, torna all’Alguer Summer Festival il 16 agosto, dopo il tutto esaurito della scorsa estate. Un evento musicale unico, ricco di spettacolo, coinvolgimento e in grado di far emozionare migliaia di persone, che si ritrovano in una grande festa in cui tutti a un certo punto iniziano a cantare le canzoni di high school musical.



Sotto il cielo di Alghero, a due passi dal mare, sul grande palco dall’Anfiteatro Ivan Graziani - Maria Pia, il 16 agosto sarà una nuova notte di magia, per tornare indietro nel tempo e celebrare i momenti più belli dell’adolescenza di molti. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster, TicketOne, Mailticket e TicketSMS. È possibile acquistarli anche presso Atelier#3 via C. Alberto 84 ad Alghero - M. 348 8281292 (solo WhatsApp) e la sede de Le Ragazze Terribili in via Roma 144, Sassari - infoline 079.278275.



Giunto alla sua terza edizione, l’Alguer Summer Festival, organizzato da Shining Production, in collaborazione con Le Ragazze Terribili, Roble Factory e il supporto del Comune di Alghero e Fondazione Alghero, annovera nella sua programmazione alcuni degli eventi estivi più attesi da vivere sotto il cielo della Capitale della Riviera del Corallo.