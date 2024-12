S.A. 19 settembre 2024 Al via il Sardinia Open Wheelchair Tennis ad Alghero Da martedì 24 a sabato 28 settembre, nei campi di Maria Pia 57 giocatori provenienti da 18 Nazioni si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di campione del prestigioso Sardinia Open



ALGHERO - Tutto pronto per la ventiquattresima edizione del Sardinia Open International marchiato eAmbiente con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna. Sui campi del Tennis club Alghero , con ingresso libero, da martedì 24 a sabato 28 settembre, con diretta streaming su Supertennix e sul sito della manifestazione. 57 giocatori provenienti da 18 Nazioni si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di campione del prestigioso Sardinia Open. Nel tabellone maschile, sei dei primi dieci giocatori del mondo saranno ad Alghero e alcuni avranno in valigia la medaglia conquistata alle recenti Paralimpiadi di Parigi. Guida l'Entry list l'argentino Martin De La Puente, numero 3 del mondo, semifinalista nel singolare paralimpico e bronzo in doppio in coppia con lo spagnolo Daniel Caverzaschi (numero 10 e anche lui presente in Riviera del Corallo).



Ci sarà anche il britannico Gordon Reid (5 Itf), che ha vinto l'oro in doppio battendo in finale la coppia nipponica che vedeva in campo anche Takuya Miki (9). A completare la sestina di Top10 ad Alghero, il belga Joachim Gerard (7) e il francese Stephane Houdet (8), che qui hanno sollevato spesso la coppa di campione. E con loro, ci sarà anche il numero 11, l'olandese Ruben Spaargaren, grande protagonista della World Team Cup disputata proprio ad Alghero nel 2021. Attese per il 31enne di Bono Luca Arca (39 Itf), numero 1 d'Italia e unico rappresentante azzurro alle Paralimpiadi di Parigi il mese scorso. Con lui, gli italiani Mario Cabras, Antonio Cippo, Silviu Culea, Lorenzo Degl'Innocenti, Andrea Monti, Andrea Morandi, Davide Nevola, Renzo Partel, Paolo Tontodonati e Fabian Mazzei. Fabian Mazzei? Quel Fabian Mazzei? Si, proprio lui, l'ex dominatore del panorama italiano, torna sui campi del circolo di Maria Pia dopo cinque anni di assenza.



Nel femminile, occhi puntati sull'olandese Aniek Van Koot, numero 3 del mondo, che è tornata da Parigi con due medaglie al collo: bronzo in singolare e argento in doppio. Con lei, la colombiana Angelica Bernal (7 Itf) e l'olandese Lizzy De Greef (10). In campo anche la numero 1 d'Italia Giulia Valdo (77 Itf) e chi lo è stata per anni, Marianna Lauro (82). Con loro anche Maria Paola Tolu e Maria Vietti, all'esordio al Sardinia Open. Tra i Quad, favorito d'obbligo l'olandese Niels Vink, numero 2 delle classifiche di categoria, oro in singolare e in doppio alle Paralimpiadi e già vincitore a Maria Pia.

Il vessillo azzurro sarà tenuto alto dall'eterno Alberto Corradi, papà della manifestazione ed ex numero 1 d'Italia. Le semifinali di venerdì 27 e le finali di sabato 28 settembre saranno trasmesse in diretta sull’emittente regionale Catalan TV e in streaming su supertennix e sul sito del torneo.



Nella foto: Marianna Lauro